Lindvik avanserte i Raw Air, frykt for stygg skade for tysk stjerne

Alle de seks norske hopperne er kvalifiserte for torsdagens renn i Granåsen.

Det store samtaleemnet etter det som utviklet seg til å bli en dramatisk kvalifisering, var fallet til Leyhe. Tyskeren var nummer to i Raw Air, men gikk over ende etter et kjempehopp på 141,5 meter.

Alt tyder på at kneet fikk en stygg smell, og umiddelbart er det frykt for en alvorlig kneskade. Leyhe er definitivt ute av kampen om Raw Air-seieren og må trolig belage seg på et lengre skadeavbrekk.

– Vi håper på det beste, men det så veldig ille ut. Det var en klassisk landing, der han bare faller sammen. Det er et tegn på at noe røk, men vi får bare se hva slags beskjed han får av legene, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Kobayashi best

De norske gutta likte heller ikke det de så.

– Det er godt å se at han ikke er i ulidelig smerte, men vi ser at kneet glipper idet han går inn for landing. Veldig kjedelig, sa Johann André Forfang.

– Det setter en støkk i deg når du ser sånt. Du har ikke lyst til å se det, fortsatte han.

Marius Lindvik ble fjerdemann i kvalifiseringen og kom best fra det av dem som kjemper om sammenlagtseieren i Raw Air. Han knappet inn mange poeng på ledende Kamil Stoch, som bare ble nummer ti onsdag.

Foran torsdagens renn har nordmannen 7,6 poeng opp til Stoch og 7,4 opp til Ryoyu Kobayashi på annenplass. Japaneren var best i onsdagens kvalifisering med et hopp på 135 meter.

Forfang traff

Johann André Forfang har ikke fått full klaff så langt i Raw Air, men på hjemmebane i Granåsen vartet den Trondheim-bosatte tromsøværingen opp med et strålende hopp på 135,5 meter. Det holdt til en sterk tredjeplass.

Robert Johansson var på sin side femtemann i Raw Air-sammendraget foran kvalifiseringen. Der lyktes ikke Søre Ål-hopperen optimalt. 130 meter var et stykke bak de aller beste.

Dermed taper 29-åringen terreng til teten, all den tid samtlige hopp teller på veien mot å kåre en Raw Air-vinner.

For Daniel-André Tande ble heller ikke kvalifiseringen utelukkende positiv. Han landet på 21.-plass.

Robin Pedersen hadde kun glimtvis vist internasjonalt toppnivå i forkant av Raw Air-turneringen. De siste dagene har imidlertid ranværingen imponert. På Lillehammer ble det henholdsvis 5.- og 10.-plass, og i kvalifiseringen til renn nummer to var Pedersen best av samtlige.

I onsdagens kvalifisering i Granåsen måtte han nøye seg med 123,5 meter i litt tunge forhold. Det holdt greit til plass i selve rennet.

Sju hopp igjen

Anders Håre har hatt en variabel Raw Air-turnering så langt. Onsdag hadde han ingen problemer med å sikre seg plass i torsdagens renn. 20-åringens kvalifiseringshopp målte 124,5 meter.

Sju hopp gjenstår i Raw Air etter onsdagens kvalifisering i Granåsen. Torsdag fortsetter turneringen med to nye konkurransehopp i Trondheim, før Marius Lindvik og konkurrentene setter kursen for avslutningen i skiflygingsbakken i Vikersund.

Der er det kvalifisering fredag, lagkonkurranse lørdag og individuelt renn søndag.

