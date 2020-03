Korona-viruset: All Bundesliga-fotball går uten tilskuere

NTB Sport

Leipzigs supportere var på plass til mesterligakampen mot Tottenham og jublet for 3-0-seier og avansement, men nå melder klubben at det ikke blir noen fans til kampen mot Freiburg førstkommende helg.

– Vi hadde et intenst møte i morges, og med den nye utviklingen rundt koronaviruset hver dag, har vi nå bestemt at vi skal spille uten tilskuere på lørdag, sier Leipzigs sportsdirektør Oliver Mintzlaff i en uttalelse på klubbens Twitter.

Det betyr at alle lagene i den tyske toppdivisjonen har besluttet å spille uten tilskuere til stede. Leipzig var siste lag som ikke hadde gjort tiltak for å hindre spredning av korona-smitte, noe de fikk kritikk for.

Onsdag ble også det første tilfellet av korona-sykdommen i tysk fotball påvist. Hannovers tyske forsvarsspiller Timo Hübers testet positivt.

