Ilicic scoret fire da Atalanta tok seg til kvartfinale for tomme tribuner

Bergamo-laget, som er med i Champions League for første gang, fortsetter sin eventyrsesong. For slovenske Ilicic ble det en merkedag av de sjeldne. Til sammen scoret han fem av Atalantas åtte mål i de to kampene mot Valencia.

– Jeg vil ikke gi meg nå, jeg vil fortsette. Dette var gøy. Det var skuffende at det ikke var publikum til stede, men vi spilte for å gi glede til våre tilhengere som så på hjemmefra, sa Ilicic.

– Vi ønsket absolutt å vinne her, for å understreke det som skjedde i den første kampen, sa Atalanta-trener Gian Piero Gasperini ifølge uefa.com.

Laget er fra regionen av Italia som er hardt rammet av koronaviruset, og spanske myndigheter bestemte allerede forrige uke at returkampen måtte spilles uten tilskuere.

Superhøyt press

Etter 4-1-seieren på San Siro i Milano, der Atalanta må spille sine hjemmekamper i turneringen, reiste den italienske klubben til Spania med selvtillit. Laget innledet kampen med superhøyt press og låste hjemmelaget i egen forsvarssone i halvannet minutt inntil Ilicic raidet til dødlinja, dro en skuddfinte og ble felt av Mouktar Diakhaby. Ilicic slo selv straffesparket midt i mål.

Kévin Gameiro utlignet i det 21. minutt da han reagerte lynkjapt etter et svakt klareringsforsøk fra José Luis Palomino, men det ble borteledelse til pause etter en klønete hands av Diakhaby og et nytt iskaldt straffespark fra Ilcic.

– Det tidlige straffesparket hjalp oss, men vi slet i første omgang. Etter pause spilte vi mye bedre, sa Gasperini.

Målfest

Gameiro ble også tomålsscorer tidlig i 2. omgang, og Valencia tok også ledelsen 3-2 da Ferrán Torres avsluttet en kontring med en lekker lobb, men Ilicic hadde ikke gjort sitt for kvelden.

Han utlignet i det 71. minutt med et presist distanseskudd og ble firemålsscorer og matchvinner i det 82. minutt framspilt av Remo Freuler.

– Det er ikke normalt å score så mange mål, men vi greier det både i serien og i mesterligaen. Nå har vi vunnet fem kamper på rad, og mesterligaen hjelper oss å utvikle oss, sa Gasperini.

Atalanta har scoret 70 mål i Serie A, ti flere enn noe annet lag. Mot Valencia gikk Atalanta videre med 8-4.

