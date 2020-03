Håndballforbundet stanser alle regionale kamper

NTB Sport

Vedtaket innebærer at all kampaktivitet i det regionale tilbudet stanses fra og med torsdag 12. mars. Dette tilbudet består av alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser.

Unntaket er eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.

De tre sistnevnte serienivåene underlegges en fortløpende vurdering med hensyn til videre forløp.

Vedtaket vil få konsekvenser for opp- og nedrykk i seriesystemet. Norges Håndballforbund vil i løpet av de nærmeste dagene komme tilbake til hvordan dette løses.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, og jeg beklager den situasjonen som norsk håndball nå står overfor. Signalene fra helsemyndighetene er imidlertid så tydelige at dagens beslutning fremstår som en riktig avgjørelse, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

