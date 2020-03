Marca: La Liga stenger tilskuere ute i to runder

NTB Sport

Dermed må spanske fotballfans sette seg i sofaen og ikke på tribunen de neste to rundene, skal vi tro den spanske avisen.

Marca skriver at det foreløpig kun er runde 28 og 29 som er avlyst på grunn av frykten for koronaviruset. Videre skriver avisen at avgjørelsen er tatt av myndighetene i landet, og at den vil bli offentliggjort senere tirsdag.

For Martin Ødegaard og Real Sociedad betyr det at de spiller foran tomme seter borte mot Eibar og hjemme mot Osasuna. Barcelona møter Mallorca (b) og Leganés (h), mens Real Madrid skal spille hjemme mot Eibar og borte mot Valencia.

