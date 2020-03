Junior-NM langrenn på Beitostølen avlyst

NTB Sport

Det opplyser Norges Skiforbund på sitt nettsted tirsdag kveld. Avgjørelsen er fattet av smittevernlegen i Øystre Slidre kommune.

Bakgrunnen for vedtaket er rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag om at utendørs arrangementer med flere enn 500 deltakere som står eller sitter tett bør avlyses. Det er også satt i sammenheng med at FHI og Helsedirektoratet peker på at vi er inne i en ny fase med ikke sporbar smittespredning.

Arrangøren har opplyst at det er om lag 1000 påmeldte deltakere til junior-NM, og at det var ventet rundt 600 ytterligere tilstedeværende med støtteapparat og familiemedlemmer. I tillegg ville mange lokale frivillige være involvert.

Smittevernlegen har på det grunnlaget og etter en samlet vurdering kommet til at smitterisikoen ved arrangementet ville være for høy til at arrangementet kunne gjennomføres.

Det skulle være individuelle renn i klassisk stil fredag, i fri teknikk lørdag og stafetter søndag.

