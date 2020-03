Elverum hedret som seriemester for tomme tribuner

NTB Sport

Kampen mot serietoer ØIF Arendal i nest siste serierunde endte 27-27 etter at gjestenes André Lindboe utlignet på straffekast idømt i kampens siste sekund.

– Det var en bra håndballkamp som hadde det meste unntatt publikum, sa Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2.

– Det var nitrist at det ikke var folk her i dag. sa Elverum-keeper Emil Kheri Imsgard.

Seriegullet var allerede i havn for Elverum, men spillerne fikk ikke den festlige rammen rundt siste hjemmekamp og medaljeutdelingen som de hadde ønsket seg. Kampen ble nemlig stengt for publikum for å begrense og forsinke mulig smitte av koronaviruset. Det bestemte Elverum kommune tidligere på dagen.

– Det er bekreftet flere tilfeller av infekssjonssykdommen covid-19 i regionen, noe som gjør at vi velger å stenge arrangementet for publikum. Når mange mennesker samles innendørs på samme sted, øker risiko for smitte betydelig. Vi vet at det hadde kommet tilskuere fra hele regionen, sier kommuneoverlege Jon Iver Fougner i en uttalelse på Elverums nettsted.

Uvant

Elverum er vant til mange tilskuere på hjemmekampene, og vet hjelp av et par kamper i Håkons Hall i Lillehammer oppnådde laget det nest høyeste publikumssnittet på sine hjemmekamper av samtlige lag i mesterligaens gruppespill denne sesongen.

For tomme tribuner var det en spennende kamp som utspant seg. Elverum ledet 15-14 til pause og så ut til å skulle hale i land ettmålsseier da klokka tikket mot full tid i den andre omgangen.

Keeper Imsgard sto for en viktig strafferedning da Martin Lindell skjøt på stillingen 26-26 halvannet minutt før slutt, og Tobias Grøndahl så ut til å skulle bli matchvinner for Elverum med sin scoring halvminuttet før slutt.

Dramatisk

Imsgard sto nemlig for en ny redning da Sondre Paulsen skjøt i siste sekund, men dommerne mente at en Elverum-spiller hadde tråkket innenfor streken, og gjestene fikk straffekast. Det omsatte Lindboe i scoring.

Alexander Westby var Elverums toppscorer med sju mål, mens Lindell scoret ni for gjestene.

Med ett poeng til hver er Elverum seks poeng foran ØIF Arendal, som er tre foran Drammen før resten av den nest siste runden spilles onsdag.

