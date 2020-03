Caroline Graham Hansen ga Norge 3.-plass i Algarve Cup

NTB Sport

Seieren satt langt inne, men den var ikke ufortjent. Norges Barcelona-stjerne utnyttet en feil av Rebekah Stott, vant ballen fra henne rett utenfor 16-meterstreken, skaffet seg rom for skudd mellom to andre motspillere og sendte ballen i nettet.

Dermed ble det to seirer og ett tap i Algarve Cup for det norske laget som ikke greide å innfri ambisjonen om å forsvare tittelen fra i fjor i den tradisjonsrike turneringen.

Norge slo Danmark 2-1 i kvartfinalen, men i semifinalen ble Tyskland for sterk. Den kampen endte med norsk 0-4-tap. New Zealand tapte på sin side 0-3 for Italia i semifinalen.

Tidlige mål

Norge kom til en stor sjanse nesten umiddelbart på Estádio Algarve, da en New Zealand-forsvarer klarerte Caroline Graham Hansens innlegg frett ut til Karina Sævik, men hennes avslutning fra kort hold ble blokkert.

I stedet var det New Zealand som scoret først. I det 10. minutt fikk Ali Riley føre ballen upresset mot et ryggende norsk forsvar og slå gjennom Hannah Wilkinson, som fikk en ankel oppgave med å gjøre 1-0. Da var det spilt snaut ti minutter.

Cecilie Fiskerstrand måtte i aksjon et par minutter senere for å avverge newzealandsk tomålsledelse, men Norge brukte ikke lang tid på å svare, og i det 14. minutt sto det 1-1 etter en god kontring der Synne Jensen brukte både fart og målinstinkt da hun scoret sitt annet mål i turneringen.

Matchvinneren fra kvartfinalen mot Danmark fikk et framspill ute på venstresiden med en forsvarer foran seg, men hun skrudde på turboen og parkerte Claudia Bunge før hun scoret med et flatt skudd ved nærmeste stolpe.

Avgjorde

Norge kom til flere halvsjanser resten av den første omgangen, men slet med å gjøre det virkelig hett for motstanderens keeper Erin Nayler. Bildet fortsatte etter pause. Begge lag kom til halvsjanser, men stort sett var det forsvarene som gikk seirende ut av duellene.

I det 84. minutt kom Guro Reiten til en stor mulighet da Elise Thorsnes nikket et innlegg ned til henne i boksen, men Annalie Longo kastet seg inn i duellen og blokkerte skuddet.

To minutter senere kom vinnermålet da Stott uoverveid prøvde å føre ballen ut av eget felt og mistet den til Graham Hansen, som straffet den feilen nådeløst.

Neste oppgave for Martin Sjögrens lag blir bortekamp mot Belgia 9. april. Fem dager senere er det EM-kvalifisering borte mot Wales.

