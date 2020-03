Ødegaard må stå over Real Sociedad-kamp

NTB Sport

Den pådro han seg i 0-1-tapet borte mot Barcelona sist helg. 18 spillere er med i troppen, men ikke Ødegaard, ifølge avisen Mundo Deportivo.

Kampen ble utsatt for noen uker siden på grunn av brann på en søppelfylling nær stadion. Dette skapte giftig røyk.

Ødegaards lag kjemper for å være blant de fire beste på tabellen. Det gir Champions League-fotball til høsten. Norge spiller en svært viktig landskamp i nasjonsligaomspillet om EM-plasser mot Serbia 26. mars. Ødegaard er meget viktig for Norge, og en skade i inngangen til det oppgjøret, vil ikke være gunstig for landslaget.

I tillegg har Joshua King problemer med en lårmuskel for tiden.

