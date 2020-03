Eckhoff best i Tsjekkia, sikret ny norsk triumf i skiskyting

NTB Sport

Det la grunnlaget for en klar triumf. Lørdag var Eckhoff svært viktig da det norske laget vant stafetten. Også den gikk i Nove Mesto na Morave i Tsjekkia.

– Jeg visste at jeg var i god form, men jeg var skikkelig teknisk ute av det i VM. Nå er jeg litt tilbake igjen. Det er godt å bevise for meg selv og for alle andre, sa Eckhoff til SVT etter søndagens seier, ifølge NRK.

Eckhoff vant to stafettgull i VM, men ble ikke bedre enn nummer sju individuelt.

– For å være helt ærlig så har jeg vært skikkelig utladet og deppa over mine egne prestasjoner, men jeg har brukt tiden veldig bra og fått litt hjelp hjemmefra på stilling og det tekniske.

Viktige poeng

Eckhoff tok dermed viktige poeng i verdenscupen. Sammenlagtleder italienske Dorothea Wierer endte som nummer fem og tapte 20 poeng til Eckhoff. Dermed er det 69 poeng mellom løperne.

Eckhoff tok over andreplassen i verdenscupen fra svenske Hanna Öberg som ble nummer to.

I fellesstartcupen leder Wierer med 13 poeng foran Eckhoff. Her gjenstår kun verdenscupens siste renn i Holmenkollen 22. mars.

Rennet startet godt både for Eckhoff og den eneste andre norske til start, Ingrid Landmark Tandrevold. Begge fikk ned fem blinker på første skyting. På andre skyting fikk Tandrevold en bom mens Eckhoff var rask på standplass og gikk ut med tolv sekunders ledelse på nærmeste utfordrer. Deretter så hun seg aldri tilbake.

Hjemme

Mens Eckhoff fortsatte den gode skytingen fikk klubbvenninne Tandrevold en dårlig opplevelse på tredje skyting. Tre bom sendte henne godt nedover på listene. Med fullt hus på siste skyting endte hun som nummer 18

Rennene gikk uten tilskuere inne på stadion. Bakgrunnen var koronavirus-situasjonen.

VM-dronning Marte Olsbu Røiseland har fått påvist vanlig influensavirus og er ikke med til Nove Mesto. Dermed er hennes sjanse til å vinne verdenscupen sammenlagt i praksis borte.

