Suverene Riiber: – Gleder meg til å bli pappa

3. juni har samboeren Sunna Margret Tryggvadottir termin.

– Jeg gleder meg veldig. Det er mye dødtid i løpet av en sesong, og det beste for meg er å være mye hjemme. Det har jeg vært mye i de to siste årene, og det gjør det lettere å fylle tomrommet på hjemmebane med en liten jente å ta vare på. Det gleder jeg meg til, sa Riiber til NTB.

Da hadde det gått med mye tid etter rennet til ulike seremonier og premieutdelinger.

Ikke bare vant Riiber sesongens siste renn. Han fikk også utdelt den store krystallkula som bevis på at han er verdens beste kombinertløper også i verdenscupen sammenlagt.

Du blir selvsagt det når du vinner 14 av 17 mulige renn, i tillegg til to 2.-plasser og 10.-plass i Lahti sist helg. Aldri har en kombinertløper vunnet 14 renn i én og samme sesong.

Norge vant også nasjonscupen suverent.

Stryk

– 10.-plassen stryker vi av lista. Da står vi tilbake med mange fine pallplasser, gliste Riiber.

– Hva er du aller mest fornøyd med i løpet av sesongen?

– Det er at jeg innfridde i Seefeld-trippelen i denne mesterskapsfrie sesongen. Det var viktig å være på topp der, og det klarte jeg. Det skal jeg ta med videre inn i sesongene med mesterskap.

– Hvordan skal du klare å følge opp en slik sesong som dette, eventuelt også å toppe den?

– Det er mange ting som kan gjøres bedre. Det er det som motiverer. Jeg elsker å optimalisere og gjøre perfekte konkurranser. Jeg føler at jeg har vært nær å gjøre den perfekte konkurranse, men det har ennå ikke vært ti av ti på standplass. Jeg må trene mer og smartere og gjøre noen enda klokere valg enn denne sesongen. Vi får evaluere godt når den tid kommer, sa Riiber.

Dobbelt

Jarl Magnus Riiber var helt overlegen i kombinertrennet i Holmenkollen. Han defilerte hjem seieren etter smådramatikk i forkant.

Han dro seg ned til 135,5 meter på hoppingen med lavere fart enn konkurrentene. Han hadde 41 sekunder ned til toeren Ryota Yamamoto før langrennet.

Jørgen Graabak ble nest beste nordmann. Han endte på 5.-plassen etter best tid i langrennet.

Det ble ikke spennende med tanke på seieren. Dermed vant Riiber sesongens siste renn. Konkurransene i Schonach er avlyst.

Riiber måtte snakke med juryen to ganger etter hoppingen, men han fikk starte i langrennet.

– Det var litt skummelt, men det ordnet seg. Det var ikke noen sak i dag, sa Riiber til NRK.

Bakgrunnen var en diskusjon rundt at Riiber hadde sjekket hoppstøvlene mens han var ute ved bommen.

Jørgen Graabak har vært på pallen i elleve renn denne sesongen (åtte 2.-plasser og tre 3.-plasser). Det gjorde at han ble nummer to sammenlagt i verdenscupen. Det har aldri skjedd før at Norge har tatt dobbeltseier i den sammenlagte verdenscupen i kombinert.

