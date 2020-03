Norge vant laghoppingen i Kollen: – De eneste som kunne gjort det bedre, var publikum

NTB Sport

Etter en litt skuffende start på Raw Air i fredagens kvalifisering slo de norske hopperne veldig sterkt tilbake i lagkonkurransen.

Johann André Forfang, Daniel-André Tande og Marius Lindvik sørget for en solid ledelse etter én omgang og i finaleomgangen hoppet også Robert Johansson kjempegodt for Norge, som vant i Holmenkollen uten tilskuere på tribunen.

– Jeg bare storkoste meg egentlig. De eneste som kunne gjort det bedre, var publikum, spøkte Forfang til NRK.

Konkurransen gikk for tomme tribuner på grunn av frykten for spredning av koronaviruset, men de norske hoppgutta leverte fra start.

Forfang åpnet konkurransen for Norge med et kjempehopp på 128,5 meter. Det hadde vært dårligst i 2. omgang, der alle nordmennene leverte hopp på over 131 meter.

Lindvik sikret en utrolig sterk lagkonkurransen for Norge, med sitt hopp på 132 meter. Norge vant hele 36,5 poeng foran Tyskland. Slovenia ble nummer tre.

