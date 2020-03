Manglerud Star vant kampen om den siste sluttspillplassen i ishockey

NTB Sport

Narvik måtte vinne i ordinær tid for å gå forbi oslolaget og sikre en historisk sluttspillplass for Nord-Norge, men i Manglerudhallen var det hjemmelaget som knep den viktige plassen i sluttspillet.

Kjetil Martinsen knuste sluttspilldrømmen til narvikværingene da han fastsatte sluttresultatet til 2-1 tre minutter ut i siste periode.

– Det er helt sinnssykt. Vi har jobbet som bikkjer og kommet oss tilbake etter jul. Vi har hentet litt spillere, men vi har faktisk snudd det her. Det er ikke bare importene, men også vi norske som har bestemt oss for å ta igjen det Narvik-laget. De har vært gode, så de skal ha all kreditt, men det er deilig å ta det i den siste kampen, sa matchvinner Martinsen til TV 2.

Tøff sluttspillsmotstander

I sluttspillet venter årets suverene seriemester Stavanger Oilers, som med 3-1-seier over Lillehammer slo sin egen poengrekord i grunnspillet fra 2011/12-sesongen.

Storhamar møter Stjernen, mens Vålerenga skal i aksjon mot Sparta. Den siste sluttspillskampen går mellom Frisk Asker og Lillehammer.

Nyopprykkede Narvik må ut i kvalifiseringsspillet sammen med tabelljumbo Grüner. Der venter Lørenskog, samt Ringerike eller Comet fra Halden. Lagene skal kjempe om to eliteserieplasser.

Snuoperasjon

Nordlendingene tok ledelsen på en kontring mot slutten av første periode. Marcus Nordlund utnyttet svakt forsvarsspill og spilte igjennom Samuel Åström som sendte gjestene i føringen.

Corey Elkins utlignet for Manglerud Star etter 27 minutter spilt. Tord Thoresen fant den umarkerte amerikaneren på bakre stolpe med en strålende pasning, og Elkins satte enkelt inn 1-1.

Snuoperasjonen var komplett da Martinsen styrte inn skuddet til Håkon Nilsen. Etter å ha studert videobildene ble scoringen godkjent til jubel for vertene og skuffelse for gjestene.

Vålerenga sikret tredjeplassen

Vålerenga ville bli serietreer med seier over tabelljumbo Grüner, men Roy Johansens menn gikk på et overraskende 1-5-tap i Grünerhallen.

Det ble derimot ikke avgjørende for blåtrøyene som allikevel kunne juble for tredjeplassen.

Det ble klart da Frisk Asker tapte 2-3 mot Stjernen, mens Lillehammer ble slått 1-3 borte mot serievinner Stavanger Oilers.

På egen is måtte serietoer Storhamar gi tapt mot Sparta. Sarpingene kunne juble for 3-0-seier.

(©NTB)