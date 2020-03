Jarstein på benken da keeperkollegaen tabbet seg ut

NTB Sport

Jarstein har blitt erstattet av Thomas Kraft etter svake involveringer i 0-5-tapet mot Köln for to uker siden. Fra benkeplass måtte telemarkingen sikre ett poeng etter en ny snuoperasjon

Davy Klaassen headet inn 2-0 for Werder Bremen allerede etter seks minutter. Jarstein-erstatter Kraft konsentrerte seg om innlegget til Milot Rashica og var uoppmerksom på at Klaassen hadde løpt seg fri. Dermed kunne nederlenderen enkelt heade ballen i det åpne målet.

Niklas Stark og Matheus Cunha sikret ett poeng og 2-2 for Hertha. Joshua Sargant scoret gjestenes første. Per Ciljan Skjelbred var ikke i Herthas tropp.

At Jarstein ikke får spilletid, er dårlig nytt før Norges nasjonsligakamp mot Serbia 26. mars. Keeperen har vært et klart førstevalg i Lars Lagerbäcks tid som landslagssjef. Blir det norsk seier mot Serbia og så mot Skottland eller Israel uka etter, er Norge kvalifisert for EM til sommeren.

Julian Ryerson var ubenyttet innbytter for Union Berlin i 1-3-tapet borte mot Freiburg.

