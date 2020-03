Hopp: Norge leder lagkonkurransen i Kollen

NTB Sport

Etter en litt skuffende start på Raw Air i fredagens kvalifisering slo de norske hopperne sterkt tilbake i 1.-omgangen i lagkonkurransen.

Johann André Forfang, Daniel-André Tande og Marius Lindvik hoppet alle over 125 meter i Holmenkollen og sørger for en solid ledelse.

Forfang åpnet konkurransen for Norge med et kjempehopp på 128,5 meter, og selv om det ble litt tøffere for fredagens fjerde bestemann Robert Johansson, fulgte Daniel-André Tande og Marius Lindvik opp med hopp på 131,5 og 126 meter.

– Det er fantastisk deilig. Nå sitter det mye bedre enn i prøveomgangen, og da flyr man godt, sa Tande til NRK etter sitt kjempehopp.

Bare Ziga Jelar fra Slovenia hoppet lenger med 134,5 meter, men laget hans ligger på 5.-plass, drøyt 45 poeng bak Norge. Tyskland ligger som nummer to, mens Polen ligger som nummer tre etter første omgang.

