Braut Haaland med målgivende da Dortmund vant toppkamp

Haaland var involvert i både mål for og imot, men laget hans seiret til slutt til tross for at hjemmelaget Borussia Mönchengladbach dominerte i store deler av kampen.

Likevel var det Dortmund som tok ledelsen etter bare åtte minutter da Thorgan Hazard scoret på målgivende fra Haaland.

Hjemmelaget utlignet tidlig i 2. omgang etter flere store sjanser, men kvarteret før slutt scoret Achraf Hakimi et noe ufortjent ledermål som holdt helt inn.

Dortmund fikk sneket med seg alle tre poengene og går forbi RB Leipzig på tabellen etter at de spilte 0-0 tidligere på dagen. Bayern leder ett poeng foran Dortmund og har tre poeng ned til Leipzig. Rødtrøyene kan øke luken ytterligere med seier over Augsburg søndag.

Målgivende

Det første målet kom allerede etter åtte minutter da Haaland snappet opp ballen på et bakoverpasning fra hjemmelaget.

Nordmannen sendte ballen til Thorgan Hazard, som så ut til å rote bort sjansen med et dårlig førstetouch. Istedenfor vartet belgieren opp med en nydelig Cruyff-vending før han banket ballen i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Selv med det tidlige målet var det hjemmelaget Gladbach som sto for de største sjansene i 1. omgang. Størst var kanskje skuddet til Ramy Bensebaini som gikk knallhardt like utenfor mål etter flott lagspill.

Dan-Axel Zagadou hadde noen håpløse minutter rett før hvilen med en kroppstakling som fort kunne endt med straffe imot før han på midtbanen traff Christoph Kramer i ansiktet med albuen like etter. Zagadou slapp unna med bare gult kort, mens Kramer slapp nok en hodeskade.

Effektive Dortmund

Mönchengladbach burde ha scoret i 1. omgang, men brukte ikke lang tid på uttelling i annen omgang. Plea løp seg lurt fri på bakerste stolpe og sendte ballen retning Lars Stindl som satte ballen i mål mellom beina på Haaland som hadde falt tilbake til målstreken.

Dortmunds kanskje største stjerne Jadon Sancho startet kampen på benken, men kom inn etter 65 minutter av kampen. Han skrudde ballen i stolpen og ut like før slutt, men Dortmund fikk likevel med seg seieren.

Kampen begynte å jevne seg ut mot slutten, og da var Dortmund effektive da de først fikk sjansen. Den offensive backen Achraf Hakimi fikk ballen på høyresiden av boksen og sendte en markkryper i mål.

I situasjonen i forkant av vinnermålet falt Haaland dramatisk i bakken i en hodeduell, men nordmannen fortsatte og misset en stor sjanse før han ble byttet ut like før slutt. Tre poeng kan han uansett glede seg over.

