Sundby mener FIS-ledelsen snakker ned idretten hans

I helgen skal Johnsrud Sundby (35) konkurrere et steinkast unna hjemmet på Holmen, men uten jublende tilskuere langs den tradisjonsrike løypa i Nordmarka.

I et intervju med Nettavisen uttrykker verdensmesteren stor bekymring for utviklingen i langrennssporten. Han er særlig kritisk til FIS' renndirektør Pierre Mignerey.

– Jeg mener at vi har en rennleder i FIS som hver gang han uttaler seg til mediene uttaler seg negativt eller med skepsis, eller med bekymring, eller med en form for «bad wording» av idretten han representerer. Det skaper igjen overskrifter, forteller Sundby.

Sundby synes det viktigste for langrennssporten er å ha en sterk identitet, en identitet han frykter langrenn er i ferd med å miste.

– Jeg er bekymret for at vi fjerner oss fra det vi egentlig er, sier han.

Renndirektør Mignerey skriver i en epost til Nettavisen at han finner det lite konstruktivt å kommentere kritikken fra Sundby som han for det meste opplever som et personangrep.

