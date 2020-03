Nordmann på laget da Ungarn vant B-VM i bandy og rykket opp

NTB Sport

Linus Schellin scoret to mål i finalen, mens David Horvath sto for ett mål og to assist. Dennis Pacsay var siste målscorer i finalen, der det sto 1–1 ved pause foran 2354 tilskuere i Irkutsk.

På vinnerlaget spilte norske Even Lübeck fra Bærum. Han ble kåret til banens beste i semifinalen etter å ha scoret to mål i 5-0-seieren over Slovakia.

– At vi skal til A-VM er nesten surrealistisk. Jeg bare veldig glad for at vi har vunnet og at vi skal spille med de beste neste år. Og nå skal vi feire, sier bæringen etter finaleseieren.

Lübeck er norsk statsborger, men med besteforeldre fra Ungarn ble han godkjent for det ungarske bandylandslaget til VM i Irkutsk.

22-åringen spilte på A-laget til Øvrevoll Hosle i den norske eliteserien denne sesongen. Bærumslaget endte sist i serien og rykket ned.

Ved siden av å spille bandy jobber Even Lübeck som journalist i NTB.

Norge skal fra 29. mars til 5. april spille A-VM i Irkutsk.

