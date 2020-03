Kilde og Jansrud i en klasse for seg på Kvitfjell-trening

NTB Sport

Kilde kan bli umulig å slå hvis han fortsetter i samme spor i lørdagens renn som under de to gjennomkjøringene. Torsdag var han 87 hundredeler raskere enn nærmeste konkurrent.

Fredag var det bare ringreven og hjemmekjøreren Kjetil Jansrud som var i nærheten av Lommedalens håp. Vinstra-mannen var bare 12 hundredeler bak på den siste gjennomkjøringen. Resten av feltet var nesten sekundet etter.

– Det må gi en enorm selvtillit foran helgens renn?

– Absolutt, men det endrer egentlig ikke så mye, for jeg føler at jeg har bra selvtillit fra før, sier Kilde til NTB og forklarer det med at han har vært rask gjennom hele sesongen og at han vet han kjører godt på ski.

– Jeg merker at det funker, og det er gøy.

– Ikke her for å slå Kilde eller Jansrud

Med to solide treningsomganger sender Lommedalen-kjøreren et stort varsku til verdenscupleder Alexis Pinturault, som har tatt turen til Kvitfjell for å sanke verdifulle poeng i jakten på seier i den totale verdenscupen.

Franskmannen leder verdenscupen 26 poeng foran Kilde før helgens renn. Henrik Kristoffersen, som ikke kjører i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak.

– Jeg er ikke her for å slå verken Kilde eller Jansrud, men for å få poeng i en disiplin som ikke er min egen, sier Pinturault til NTB. Han kjørte inn til 25.-plass, 1,92 sekund bak Kilde.

Franskmannen mener det er umulig å si hvor mange poeng han bør få med seg fra de to rennene.

– Men jeg skal gjøre mitt beste. Da har jeg gjort alt jeg kan. Men poengene kan spille en avgjørende rolle når det skal telles opp til slutt. For nå snakker vi kun noen poeng, ikke hundrevis av poeng. Det er jevnt, og alt er mulig, sier Pinturault.

– Det gjør noe med hodene til de andre

På fredagens trening var altså Kilde og Jansrud i en klasse for seg. Nærmeste konkurrent var franske Nikolas Raffort, som med startnummer 48 kjørte inn til tredjeplass 0,80 sekund bak Kilde.

Jansrud svarer bekreftende på at det å levere to raske treningsomganger før alvoret starter gjør noe med hodet.

– Ja, men det gjør nok mest med hodene til de andre, sier Jansrud til NTB

– Det gjenstår fortsatt detaljer hvor vi kan kjøre litt fortere, og det gjelder nok også Aleksander (Kilde). Men styrken er vår egen skikjøring, hvor det er mest finpuss, mens de andre må lete etter mye tid, sier Vinstra-gutten videre.

Hva han selv må gjøre for å være raskere i helgens renn skulle han analysere utover kvelden.

– Det er sikkert en del områder hvor det er noen centimeter man kan ta på linja, hvor jeg sikkert kunne kjørt mer aerodynamisk. Ting som kan sikre en pallplass eller seier, og luke ut de store feilene.

Lørdag er det utfor i Kvitfjell, mens det er super-G søndag.

