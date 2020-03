Hodgson forlenget med Crystal Palace

NTB Sport

– Jeg er henrykt over at jeg og klubben er blitt enige om å forlenge kontrakten. Jeg er stolt over det vi har oppnådd siden jeg fikk jobben for to og et halvt år siden, og jeg ser fram til å fortsette samarbeidet, sier 72-åringen.

– Alle kjenner mine følelser for klubben jeg heiet på da jeg var gutt. Jeg føler spesielle bånd til supporterne og vet at jeg, eierne og spillerne jobber sammen mot et felles mål.

På Hodgsons lange liste over lag han har trent er norske Viking, storklubber som Inter og Liverpool, samt Englands landslag.

