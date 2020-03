Flugstad Østberg: – Jeg kom litt skeivt inn i sesongen

NTB Sport

– Jeg har fått et brudd i hælen, og det kommer av en kombinasjon av belastning over lengre tid og en utløsende årsak ved at jeg var litt klønete og uheldig og landet litt forkjært på et hardt betonggulv da jeg hoppet ned fra en kant, sa Østberg etter pressekonferansen fredag.

Medisinsk ansvarlig Øystein Andersen sier at skaden betyr at hun må avlaste hælen i noen uker, men at det ikke skal ha noe å si for neste sesong.

Tremila i Holmenkollen på lørdag og resten av denne sesongen går riktignok uten Østberg, som må forberede seg til sesongstarten neste sesong.

Belastning over tid

Gjøvik-løperen fikk startnekt på begynnelsen av årets sesong ettersom hun ikke oppfylte kravene til Norges skiforbunds helseattest, men ble friskmeldt i tide til Tour de Ski i desember.

Den vanskelige sesongoppkjøringen og et knalltøft program etter at hun ble friskmeldt kan ha medvirket til hælskaden, mener Østberg.

– Det lå noe latent der som går på at det var skjørt. Det kan komme av stor treningsbelastning over lang tid. Jeg kom litt skeivt inn i denne sesongen her, og det er sånn som kan være en risiko senere.

29-åringen presiserer likevel at hun har fått best mulig oppfølgning av sitt støtteapparat.

– Viktig å påpeke at fra Tour de Ski og utover så har helseattesten min vært 100 % i boks, og jeg har hatt veldig bra og tett oppfølging av helseteam, skiforbundet, olympiatoppen og alt.

Fornøyd med sesongen

Selv om skader ødela på både starten og avslutningen av sesongen, sier den blide Gjøvik-jenta at hun er veldig fornøyd med de skirennene hun har vært med på.

I Tour de Ski endte hun på 3.-plass totalt, med blant annet en verdenscupseier på jaktstarten i Toblach. Sammen med den suverene Therese Johaug og en god Heidi Weng har hun også sørget for at pallen har blitt tapetsert av norske skiløpere flere ganger denne sesongen.

– I de rennene jeg har gått, har det jo gått utrolig bra, og det er det jeg vil sitte igjen med denne sesongen her, selv om det var litt skakk inngang og skakk utgang, sier Østberg.

Karoline Simpson-Larsen erstatter Østberg på lørdagens 30-kilometer i Holmenkollen.

(©NTB)