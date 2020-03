Etterlengtet comeback for Stephen Curry

NTB Sport

Curry har vært ute i fire måneder med et brudd i hånden, men etter å ha mistet 58 kamper var han tilbake på parketten og scoret 23 poeng for et Warriors-lag som i hans fravær har hatt en blytung sesong.

– Vi visste at det ville bli en stor kveld med flott stemning da Steph var tilbake, sa lagkamerat Kyle Lowry.

– Jeg hadde en god følelse. Det var kult å føle forventningene. Toronto er regjerende mester og et veldig godt lag, sa Curry, som akter å spille for USA i Tokyo-OL. Det blir eneste tittelsjanse i år.

Klubben som ble NBA-mester i 2015, 2017 og 2018, og var tapende finalist i 2016 og 2019, har denne sesongen ligaens svakeste statistikk med 14 seirer og 49 tap. Laget er uten også Klay Thompson, som har ødelagt kneet.

Warriors møtte Raptors for første gang siden sluttspillfinalen i fjor. Med torsdagens seier ble Raptors annet lag som har sikret sluttspillplass. Milwaukee Bucks gjorde det allerede 23. februar og etter 56 kamper, tidligere enn noe annet lag i NBA-historien.

(©NTB)