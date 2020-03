Finalen i Copa del Rey blir et baskeroppgjør i Sevilla

NTB Sport

Granada ledet 2-0 etter scoringer av Carlos Fernández og German Sanchez og var på vei mot finale med 2-1 sammenlagt, men Berchiches mål i det 81. minutt endret alt. Med 2-2 er det Athletic Bilbao som møter Martin Ødegaards Real Sociedad i finalen.

Det betyr at Copa del Rey-finalen i Sevilla 18. april blir et oppgjør mellom to baskiske rivaler.

Real Sociedad tok seg til finale med 3-1 sammenlagt over 2.-divisjonslaget Mirandés, etter å ha slått ut Real Madrid på bortebane i kvartfinalen.

Athletic Bilbao slo på sin side ut Barcelona i kvartfinalen.

