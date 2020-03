Skistad likte ikke å bli klådd av svenskene, fortsetter gjerne på rekruttlandslaget

NTB Sport

Skistad var eneste norske i finalen i rennet på Konnerud. Det var en stor opptur for førstesenioren etter en sesong der det ikke har gått helt veien for henne.

Sist uke ble hun slått ut i kvartfinalen i U23-VM. Det var langt under forventningene.

– Dette er en opptur, men det er ikke helt ideelt med to svensker foran meg og på pallen på min hjemmebane. Jeg liker ikke å bli slått av to svensker, sa Skistad.

Sundling vant foran sveitsiske Nadine Fähndrich. Sprintverdenscupleder Linn Svahn ble nummer tre.

Planer

Skistad slo gjennom i verdenstoppen med et aldri så lite brak sist sesong. Den gangen ble hun skuffet da hun ikke ble tatt ut på landslaget. I stedet måtte hun nøye seg med en plass på rekruttlandslaget.

Nå har pipen fått en annen lyd.

– Jeg håper på et sprintlandslag, men det skjer vel neppe. Jeg tar det jeg får. Hvis jeg må velge mellom landslaget og rekruttlandslaget, så velger jeg kanskje rekruttlandslaget, sa Skistad til pressen etter den fine 4.-plassen på Konnerud.

Det var hennes klart beste resultat for året. Skistad ble nummer 15 i prologen og kontrollerte greit videre i både kvart- og semifinale.

Valg

Det er heller ikke åpenbart for landslagsledelsen at Skistad skal ta steget opp på landslaget neste sesong. Slik sesongen har utviklet seg er hun neppe kvalifisert til det heller. I tillegg er det sjanser for at antall landslagsløpere på lag skal ned.

– Dette blir ekstra viktig når hun har følt at det har buttet imot gjennom det meste av vinteren. Hun har følt at hun har vært nær og at det har løsnet, men så har det egentlig ikke gjort det, sa landslagstrener Geir Endre Rogn.

– Hva nå?

– Ingenting er bestemt, men jeg tror det er fornuftig at hun fortsetter på rekruttlandslaget. Hun har likt seg bra der og har fått bra matching på mange områder. Det er flere på hennes nivå på flere økter på rekruttlandslaget. Det er en fordel, konkluderte Rogn.

Norges beste sprinter, Maiken Caspersen Falla, ble slått ut allerede i kvalifiseringen, med en margin på tre hundredels sekund. Dermed mistet hun sjansen til sammenlagtseier i sprintcupen.

– Det stemte ikke teknisk for henne. Da blir det fort slik som i dag, sa Geir Endre Rogn.

Svahn leder sprintcupen 23 poeng foran Sundling og 37 foran Anamarija Lampic (sist i finalen). Falla er 158 poeng bak.

