Minnesota forbi Nashville i kampen om sluttspill

Wild slo tilbake etter søndagens tap mot Washington Capitals med en viktig hjemmeseier mot sluttspillkonkurrenten Predators, mye takket være Fiala som satte klubbrekord med mer enn ett målpoeng i fem strake kamper.

Med seieren har Mats Zuccarellos lag los på sluttspillplass.

Den kampen hardner for alvor til. Tirsdagens seier innebærer at Minnesota er forbi både Nashville og Arizona. Minnesota ligger på niende plass i Western Conference, poenget bak Winnipeg i kampen om wild card.

– Hvis vi fortsetter å spille slik, kommer vi til å bli farlige, sa Fiala, som også scoret i sin femte strake kamp.

Brennhet Fiala

Wild tok tidlig ledelsen med scoring av Luke Kunin etter bare fire minutters spill. Åtte minutter senere ble ledelsen doblet, takket være nok en scoring av Fiala.

Den brennhete sveitsiske spilleren fikk pucken på kontring, med en forsvarer foran seg. Med et par nydelige skuddfinter og dragninger lurte han forsvareren ned på isen, før han fyrte av forbi keeper og i mål.

2-0 sto seg gjennom hele 2. periode, før Wild økte på nytt tidlig i 3. periode. Fiala var nok en gang involvert da han sendte pucken inn foran mål til Eric Staal som dyttet den videre til Zach Parise. Parise kom fra bak målet og fikk lurt inn 3-0-scoringen som nærmest sikret seieren.

Predators reduserte i overtall midtveis i 3. periode, men kampen endte 3-1 til Zuccarellos Wild.

Jevnt om sluttspillplassene

Zuccarello fikk 13 minutter og 50 sekunder på isen, men var forholdsvis anonym i kampen. Han kan likevel glede seg over at laget tok en særdeles viktig seier. Etter en tøff start på sesongen har laget for alvor kommet på vinnersporet i kampen om sluttspillplass.

Laget har nå vunnet seks av sine siste åtte kamper, med en drøy måned igjen av grunnserien.

En av de kampene er mot Winnipeg Jets som ligger på den siste sluttspillplassen i vestlig serie. Jets vant riktignok sin kamp natt til onsdag, men seieren gjør at de bare har to seire på sine siste seks kamper.

Jets og Vancouver Canucks ligger på plassene som sikrer spill i sluttspillet som wild card, begge ett poeng foran Wild. Poenget bak Zuccarellos lag, følger både Predators og Arizona Coyotes.

