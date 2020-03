Helsedirektøren: Fortsatt vurdering om Holmenkollen skal gjennomføres

NTB Sport

– Vi har løpende kontakt med arrangøren i Kollen, og vi har i dag hatt møte med Oslo kommune, fylkeslegen i Viken og Folkehelseinstituttet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på onsdagens pressekonferanse.

Han sa at det viktigste er at man ikke øker risikoen for koronasmitte dersom arrangementet gjennomføres.

– Det er en fortsatt diskusjon om det skal gjennomføres, men det er ikke tatt noen beslutning ennå, sa Guldvåg.

Det er ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg. Det skal konkurreres i langrenn, hopp og kombinert fredag, lørdag og søndag.

Tirsdag sa arrangørene i Holmenkollen skifestival at det nå var «ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre». Samtidig henviste daglig leder Kristin Vestgren Søterøy til at helsemyndighetene har siste ord i saken.

– Vi forholder oss til det Helsedirektoratet sier. Vi har hatt en god dialog hele veien om status og hvordan vi skal forholde oss. De rådene følger vi, for det skal være trygt og sikkert å være her som arrangement, sa hun til NTB og andre medier.

Sæterøy opplyste videre at arrangøren håper å slå fjorårets billettsalg på 37.000 kommende helg. Samtidig var hun spent på om koronaviruset vil påvirke publikumstilstrømmingen til arrangementet.

– Det er alltid noe man frykter i en sånn situasjon. Jeg håper det har kommet ut bra informasjon om hvordan vi som arrangør forholder oss til dette og hva helsemyndigheten sier. Jeg håper vi ser mange her opp i arenaen, sa Sæterøy.

(©NTB)