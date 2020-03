Gamst Pedersen til Alta

NTB Sport

Signeringene er bekreftet gjennom en pressemelding fra klubben, melder Altaposten.

De to tidligere Tromsø-spillerne kommer begge fra Finnmark. Norbye spilte for HamKam sist sesong.

– Dette er først og fremst et stort sportslig løft for oss. At de velger å komme hjem til Finnmark er både et sterkt signal til oss, men jeg tror det vil være et stort løft for fotballen i hele Finnmark, og vi ser på dette som en signering for hele fylket, ikke bare oss, sier hovedtrener Vidar Johnsen, om det som kan beskrives som den aller største signeringen i klubbens historie.

Alta har ambisjoner om å spille seg opp i 1.-divisjon.

(©NTB)