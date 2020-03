Chelsea feide Liverpool ut av FA-cupen med 2-0-seier

NTB Sport

Jürgen Klopps lag virket lenge nærmest uovervinnelig denne sesongen, iallfall mot hjemlig motstand, men etter 0-3-tapet mot bunnlaget Watford i serien ble Liverpool felt av store personlige feil i tirsdagens bortekamp mot et heltent Chelsea-lag.

Willian og Ross Barkley scoret målene i hver sin omgang, begge etter stygge Liverpool-feil vi ikke er vant til å se.

– Vi trengte dette etter to skuffende kamper. For meg et det enormt å score mot Liverpool. Som Everton-fan er det noe jeg alltid har drømt om, sa Barkley til BBC.

Rødtrøyene ble også stoppet av en storspillende Kepa i Chelsea-målet, som leverte kjemperedninger på løpebånd. Hans trippelredning i det 20. minutt var mat for TV-kavalkader.

– Jeg er veldig stolt. Liverpool er det beste laget i ligaen, og det de gjør er utrolig. Da er det spesielt å få til en kamp som dette mot dem, sa manager Frank Lampard, som fikk full uttelling da han ga Kepa sjansen igjen.

Chelsea sto for kampens første brøler da Antonio Rüdiger i kampens 3. minutt feilet i oppspillsfasen. Takumi Minamino brøt pasningen, og Liverpool angrep med tyngde. Sadio Mané fikk ballen feilvendt, men vendte og skjøt fra god posisjon. Kepa blokkerte skuddet.

I det 12. minutt kom Willian til skudd fra god posisjon, men Liverpool-keeper Adrian svarte med en kjemperedning. Den var så god at TV-produsenten viste reprise mens Chelsea sekunder senere tok ledelsen.

Tabber og kjemperedninger

Adrian kastet ballen ut til Neco Williams, og Liverpool prøvde å spille seg ut mot et hjemmelag som presset høyt og aggressivt. Williams spilte tilbake til Joe Gomez, som passet til Fabinho rett utenfor 16-meteren. Han ble presset av Barkley og mistet ballen til Willian, som klinte til.

Ballen gikk ganske rett på Adrian, men han slo ballen inn i mål. En stygg keepertabbe, men balltapet var like fælt.

Liverpool lot seg ikke knekke og kom til store sjanser. I det 20. minutt var det nesten utrolig at det ikke ble utligning. Minamino kjempet ballen fram til Mané, som skjøt fra kort hold. Kepa blokkerte, men ballen spratt ut til Divock Origi, som så sin harde avslutning reddet igjen. Den neste returen gikk til Curtis Jones, men Kepa kom i veien igjen.

I det 31. minutt fikk Mané et innkast og vendte bort flere Chelsea-spillere før han skrudde ballen mot hjørnet, men Kepa kastet seg og reddet igjen.

Chelsea-fest

Liverpool må allerede da ha ant hvilken vei det gikk. Medgangen laget har opplevd gjennom det meste av sesongen er de siste dagene snudd til motgang, og håpet om å feire den etterlengtede Premier League-tittelen (som kommer til å innkasseres i løpet av våren) med en hjemlig dobbelttriumf gikk opp i røk.

I det 64. minutt vant Pedro ballen fra en uoppmerksom Williams da Liverpool var i angrep. Ballen havnet hos Barkley, som fra ti meter inne på egen halvdel satte fart mot et ryggende Liverpool-forsvar. Det så ut som han skulle spille til en fri Pedro ute til høyre, men da ingen gikk på, fyrte han i stedet løs fra 18 meter og så ballen fyke i mål til 2-0.

Tre minutter senere burde det blitt 3-0 da Pedro fikk løpe helt alene mot keeper, men Adrian reddet. Kvarteret før slutt skjøt Olivier Giroud i undersiden av tverrliggeren, og Chelsea var nærmere en virkelig storseier enn Liverpool var redusering.

