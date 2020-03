Spennende nasjonsligatrekning for Lagerbäck

NTB Sport

Med gruppeseier i C-divisjonen høsten 2018 rykket Norge opp til B-divisjonen og blir der seedet på nivå 2 i trekningen. Nasjonsligaen skal avvikles i høst med to kamper i september, to i oktober og to i november.

Norge får en motstander fra hvert av disse nivåene:

1: Russland, Østerrike, Wales, Tsjekkia.

3: Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland.

4: Bulgaria, Israel, Ungarn, Romania.

Norge er seedet på samme nivå som Skottland, Serbia og Finland og kan ikke trekkes mot disse.

Foreløpig er bare tre kamper spikret på landslagets program: Semifinale mot Serbia i nasjonsligaomspillet om EM-plass 26. mars (på Ullevaal) og landskamper borte mot Danmark 1. juni og hjemme mot Slovakia 6. juni.

Med seier over Serbia blir det finale om EM-plass på Ullevaal fem dager senere, mot Skottland eller Israel. Klarer Norge å kvalifisere seg til sitt første sluttspill på 20 år, blir motstanderne Tsjekkia (i Glasgow) 15. juni, England (i London) 19. juni og Kroatia (i Glasgow) 23. juni.

Nasjonsligaen er endret slik at det blir fire lag i hver gruppe i de tre øverste divisjonene. Dette er seedingsnivåene i de øvrige divisjonene:

A-divisjonen:

1: Portugal, Nederland, England, Sveits.

2: Belgia, Frankrike, Spania, Italia.

3: Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige.

4: Kroatia, Polen, Tyskland, Island.

C-divisjonen:

1: Hellas, Albania, Montenegro, Georgia.

2: Nord-Makedonia, Kosovo, Hviterussland, Kypros.

3: Estland, Slovenia, Litauen, Luxembourg.

4: Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova.

D-divisjonen:

1: Gibraltar, Færøyene, Latvia, Liechtenstein.

2: Andorra, Malta, San Marino.

I D-divisjonen trekkes lagene inn en gruppe med fire lag og en med tre.

Kampdager: 3.-5. september, 6.-8. september, 8.-10. oktober, 11.-13. oktober, 12.-14. november, 15.-17. november.

