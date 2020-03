Thoresen med fire målpoeng da Storhamar vant

NTB Sport

Stavanger har slitt med formen siden laget sikret seriegullet for en måned siden, og toeren Storhamar har alvorlige hensikter før sluttspillet. For 36-årige Patrick Thoresen, som først i sommer vil avgjøre om han forlenger karrieren, ser det ikke ut til å være noe i veien med sluttspillformen.

Thoresen hadde assist da Tony Cameranesi scoret kampens første mål i overtallsspill seks sekunder før første pause. Så scoret han selv 2-0 i et nytt overtallsspill i slutten av 2. periode.

Kyle Farrell reduserte for gjestene etter bare noen sekunders spill i siste periode, men Thoresen gjenopprettet to måls ledelse med sitt annet mål for kvelden.

Etter en ny redusering signert Jonathan Hermansson leverte Thoresen assist da Christian Bull punkterte kampen.

Storhamar er oppe i 89 poeng. Det er 18 bak Stavanger, men 13 foran tredjeplasserte Lillehammer.

