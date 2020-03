Johaug sørget for norsk stafettseier med fantometappe

NTB Sport

De norske jentene var favoritter til å hente seieren på stafetten i Lahti. De norske jentene innfridde og henviste hjemmehåpene fra Finland til andreplass.

Tiril Udnes Weng sin stafettdebut på førstelaget til Norge da hun gikk ut på den første etappen. 23-åringen gjorde seg ikke bort og hang med i tetgruppa da hun overlot «stafettpinnen» til Ingvild Flugstad Østberg.

Finland vekslet først, 4,8 sekunder bak Finland. Også Sverige og Russland lå i samme gruppe ved veksling.

Halvveis ut i den andre etappen forsøkte Finland og Sverige å dra fra Østberg, men den norske jenta bet seg fast. Hun sendte Therese Johaug ut på tredje etappe kun 5,6 sekunder bak.

– Det var en sliteetappe, sa Østberg til NRK, som ikke hadde helt optimale ski.

– Jeg måtte kjempe alt jeg hadde opp bakkene med litt dårlig feste, og prøve å berge at det ikke ble helt kriseavstand. Jeg skulle gjerne vært fem sekunder foran, i stedet for at Therese må hente de inn. Det er litt kjedelig når det er stafett, sa Østberg videre.

Men det tok ikke lang tid før Johaug hadde hentet inn forspranget og lagt seg i tet. Opp de første bakkene dro den norske verdenseneren fra konkurrentene, og halvveis inn i etappen ledet Johaug med 9,3 sekunder. Avstanden bare økte og økte, og da Johaug sendte Heidi Weng ut på ankeretappen skilte det 28,9 sekunder ned til Finland.

Heidi Weng ble aldri presset og fikk verdens enkleste jobb med å gå det norske laget inn til seier. Finland kom i mål på andreplass, 30,3 sekunder bak.

Russland og Sverige gjorde opp om tredjeplassen på oppløpssiden. Den kampen vant Sverige, 1.55,2 bak.

