IFAB åpnet for endringer av offsideregelen

NTB Sport

Innføringen av videoassistert dømming (VAR) har ført til økt diskusjon om regelen, ettersom videobildene kan avgjøre om en kroppsdel er noen centimeter offside, og særlig i engelsk Premier League har det skapt fortvilelse at mange scoringer er blitt annullert etter flere minutters gjennomgang av videobilder fra utallige vinkler.

– Offsideregelen har utviklet seg over tid, og vi føler at tiden er inne til å se nærmere på den og finne ut om vi kan gjøre noe positivt for angrepsfotball, sa Fifa-president Gianni Infantino etter møtet i International FA Board (IFAB).

Der ble det vedtatt å gjennomføre en «global konsultasjon» om spørsmålet, før IFAB eventuelt vedtar endringer. IFAB består av fire representanter fra Fifa og en fra hvert av de fire britiske fotballforbundene, og det kreves seks stemmer for å endre en regel.

Arsène Wenger, som er utviklingssjef i Fifa, har foreslått å endre regelen slik at en spiller ikke er offside dersom en del av kroppen som kan score mål er på linje med bakerste forsvarer.

Klar beskjed

– Videovurderingen vil ikke endres, for spørsmålet vil alltid bli «hvor trekker vi linjen», sier IFABs tekniske direktør David Elleray.

– Men fotballen sier til oss at en tå som er to centimeter innenfor forsvarsspilleren ikke bør være tilstrekkelig grunn til å annullere et mål.

Bruken av VAR var oppe til diskusjon. Infantino er irritert over all kritikken mot videodømming i England.

– Det er bare en liga i verden hvor det ser ut til å være et problem, sa Fifa-presidenten og pekte på at ligaer som har brukt VAR i flere år har færre kontroversielle avgjørelser.

IFAB beskrev VAR som en suksess, men la til at man vil følge utviklingen og vurdere justeringer blant annet i kommunikasjon og teknologi. Man vil også se på løsninger for mindre pengesterke ligaer som ønsker å benytte VAR.

Tester midlertidige bytter

Under møtet i Belfast ble det ellers vedtatt å innføre en testperiode for midlertidige bytter mens en spiller tas av banen for å vurderes for mulig hjernerystelse.

Fifa har uttalt «sterk interesse» for å teste dette i sommerens OL-turneringer i Tokyo, og andre turneringer kan også få prøve det ut.

Bakgrunnen er større fokus på å beskytte spillere mot langtidsvirkninger av hodeskader.

IFAB klargjorde også enkelte regler, blant annet skillet mellom arm og skulder med tanke på hands. Dessuten vil man se på muligheter for å skrive inn i reglene tiltak mot vold mellom spillere og mot dommere.

(©NTB)