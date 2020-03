Elverum utfordret Aalborg, men avsluttet mesterligaen med tap

NTB Sport

To poeng sørget for at Aalborg skjøv Flensburg-Handewitt ned fra fjerdeplassen i gruppen takket være to seirer i innbyrdes oppgjør. Det betyr at Porto venter i første cuprunde. Hadde Aalborg avgitt poeng søndag, ville langt hvassere Montpellier blitt neste motstander.

For Elverum ble det bare tre poeng på 14 kamper i mesterligaen, men laget skapte håndballfest flere ganger på hjemmebane og endte som et av lagene med høyest tilskuersnitt.

Aalborg så ut til å ha avgjort kampen da det sto 18-11 ved pause, men Elverum tok kraftig innpå etter pause. Da Buster Juul på stillingen 28-26 misbrukte et straffekast, meldte nervene seg for alvor hos hjemmespillerne.

Alexander Blonz reduserte til 28-27 og Lukas Sandell til 29-28, men à jour kom aldri Elverum. Dermed kunne hjemmelaget juble for en viktig seier.

Sandell var Elverums toppscorer med sju mål, mens Sigvaldi Gudjónsson scoret seks. For Aalborg scoret norske Sebastian Barthold fem ganger. Lagets toppscorer var Mark Marcher med åtte.

Det var allerede klart at Barcelona vant gruppe A og tok seg direkte til kvartfinale, slik Kiel gjorde i den andre gruppen. Sander Sagosen var suveren toppscorer med åtte mål da Paris Saint-Germain søndag trygget 2.-plassen med 37-26 over Zagreb.

Szeged, Aalborg, Flensburg-Handewitt og Celje avanserer også fra gruppe A, Veszprém, Kielce, Montpellier, Porto og Vardar Skopje fra gruppe B.

De to siste lagene i første utslagsrunde blir Dinamo Bucuresti og Wisla Plock, som vant utslagskamper mellom de beste lagene i gruppespillet på nivå 2.

