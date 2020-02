Therese Johaug passerte Marit Bjørgen med sin 63 verdenscupseier på distanse

NTB Sport

Johaug brukte tid på å komme i gang på lørdagens 10 kilometer i Lahti og havnet bakpå fra start etter en knallåpning av svenske Frida Karlsson, men etter et par kilometer var rollene snudd i favør verdenseneren fra Dalsbygda.

– Jeg var forberedt på at den løypa her, med det føret, at det kom til å bli et tett løp i dag og at man måtte kjempe hele veien. Da er det ekstra gøy å stå øverst, når man har vært ute i krigen og fightet, sa en strålende fornøyd Johaug til NRK etter rennet.

Etter å ha tilbakelagt 10 kilometer i bakkene i Lahti var Johaug 3,4 sekunder foran Ebba Andersson. Tredjeplassen tok hjemmehåpet Krista Pärmäkoski 11,8 sekunder bak, til tross for fall i den berømte Lahti-svingen.

– Det var veldig tett. Jeg måtte kjempe med meg selv på slutten, men klarte å holde roen og prøvde å gå bra på ski. Nå kom Ebba bakfra og hadde sekundering på tidene mine, og da er det ekstra artig å stå øverst, påpekte hun.

– Hvor mange har jeg egentlig?

Seieren betød at Johaug passerte Marit Bjørgen i antall verdenscupseire på distanserenn med 63 seire. Totalt tok Bjørgen 84 verdenscupseire før hun la opp i 2018.

På spørsmål om hun hadde et stikk til Bjørgen, svarte Johaug på humoristisk vis.

– Nå må du bare trene og komme tilbake, så kanskje du får tilbake tronen, avsluttet Johaug, før hun spurte NRKs reporter «Hvor mange har jeg egentlig?»

Nest beste nordmann ble Ingvild Flugstad Østberg på 5.-plass, 25 sekunder bak Johaug.

Heidi Weng havnet på 7.-plass 34,9 sekunder bak, Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 9.-plass 55,8 sekunder bak, Tiril Udnes Weng på 12.-plass 1 minutt og 2,6 bak og Anna Svendsen på 23-plass 1 minutt og 48,87 sekunder bak.

