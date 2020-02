Shinhama suveren sprintverdensmester, Lorentzen endte på 5.-plass

NTB Sport

Shinhama vant 500 meteren med sterke 34,39 og økte ledelsen sammenlagt. Dermed ble det for tøft for canadiske Laurent Dubreuil. Han måtte ta til takke med sølvet.

Bronsen gikk til sørkoreanske Cha Min-kyu.

Lorentzen var også nummer fem etter første dag av sprint-VM. 35,15 på 500 meteren var i svakeste laget, og holdt til 8.-plass på distansen. Dermed fikk han det litt for langt fram.

– Jeg er skuffet over at det ikke ble medalje. Det er et tøft selskap. En dårlig øvelse og det er 500 m hvor jeg tapte et kvart sekund. Tøft med fire distanser på under 20 timer og nå skal jeg slappe av, sa Lorentzen til TV 3.

Shinhama var raskest på lørdagens 500 meter på 34,39 sekunder. Debreuil ble nummer to med 34,56.

Manglet spruten

Håvard Lorentzen hadde sjetteplassen foran avslutningsdistansen. Han hadde 0,97 sekunder opp til bronsemedaljen. På avslutningsdistansen ble det 1.08,84, men det manglet den ekstra spruten som han er kjent for på kilometeren.

Best på 1000 meteren ble nederlandske Kjeld Nuis med 1.08,38.

Henrik Fagerli Rukke fikk 35,73, hakket svakere enn på åpningsdistansen. Rukke som kom inn som reserve, avsluttet med 1.10,96 etter å ha hatt en dårlig sving underveis. Det ble 17.-plass til slutt.

Odin By Farstad var betydelig dårligere enn dagen før med 36,24 på 500 meter. På den avsluttende 1000-meteren ble det 1.10,55, som var noe bedre. Han endte på 21.-plassen totalt.

Tittelforsvarer Pavel Kulizjnikov og hans to russiske landsmenn Ruslan Murasjov og Viktor Mustakov valgte å gi seg foran avslutningsdagen.

Lorentzen vant i 2018 som tredje nordmann sprint-VM. Per Bjørang (1974) og Frode Rønning (1981) har tidligere vunnet sprint-VM.

(©NTB)