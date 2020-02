Minnesota Wild utklasset Detroit Red Wings 7-1

NTB Sport

Til tross for målkalaset fra Minnesota Wild sin side, ble det ikke scoring på norske Mats Zuccarello denne gangen, men han fikk poeng for én målgivende pasning i andre periode.

Zuccarello spilte drøyt 15 minutter av kampen, der lagene hadde like mange skudd på mål, men Minnesota Wild som klart å utnytte mulighetene sine, og samtidig forsvare seg godt, så det hele endte 7-1 til slutt.

Tre kjappe mål

Sist gang lagene møttes var det Detroit-laget som åpnet best, men torsdag var gjestene fra Minnesota i føring fra start.

I første periode satte Wild tre mål på 140 sekunder. Ryan Hartman åpnet ballet med å sette et velplassert skudd i mål etter pasning fra Miiko Koivu etter 7 minutter og 52 sekunder. Halvannet minutt etter ble det 2-0 da Ryan Donato plukket opp en retur foran mål og satte pucken inn, forbi målvakt Jimmy Howard.

Så var det Mathew Dumba som klinte til fra midten av banen og la på til tre 3-0 da klokka viste 10:12 på tavla.

Liten trøst

I andre periode fortsatte Wild det offensive kjøret, uten først å få uttelling på skuddene. I stedet ble det Red Wings' Anthony Mantha som skulle snappe opp pucken midt banen og gå alene mot Wild-målvakt Alex Stalock, og sørge for å redusere til 3-1 etter sju og ett halvt minutt.

Det hjalp ikke så mye. Wild kom sterkt tilbake tre minutter etterpå. Med én mann mer på isen sendte Zuccarello pucken fra midten av banen og ned til Alex Galtsjenjuk til høyre for mål. Derfra gikk den tvers over til Dumba, som satt inn sin andre scoring for dagen: 4-1.

Etter 12 minutter av perioden la Jordan Greenway på til 5-1, og Kevin Fiala fulgte opp med 6-1-scoringen etter drøyt 18 minutter. Det var fremdeles en periode igjen, og de rundspilte rødkledde begynte å se litt knekt ut. I siste periode føyet Eric Staal navnet sitt på scoringslista med 7-1-målet, det skjedd etter litt over ni minutter, og det ble også kveldens sluttresultat.

(©NTB)