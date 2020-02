Grimsbø og Frafjord melder seg klare for Norge

NTB Sport

Grimsbø er også høyaktuell til OL. Det er ikke sikkert at det er slik med den tidligere landslagskapteinen Frafjord.

– Jeg stiller opp nå for å prøve og hjelpe laget til OL. I utgangspunktet er jeg ikke aktuell for OL-spill. Det er ikke lagt noen planer lenger enn kvalifiseringen. Jeg ønsker å bidra for laget i kvalifiseringen, sier Frafjord til NTB.

Frafjord ble OL-mester i både 2008 og 2012.

Trio tilbake

Hergeirsson får også med seg Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad. Ingen av dem var med i VM i Japan i desember på grunn av skade.

OL-kvalifiseringen spilles i slutten av mars. Montenegro, Romania og Thailand er de tre andre lagene i Norges gruppe. De to beste går til sommerens sommerleker i Japan.

– Dette blir utrolig spennende, jeg og laget gleder oss masse. Vi har ikke spilt så viktige kamper på denne tiden av året i hele min trenertid. Og vi har et spennende mannskap som vil slåss for denne OL-plassen, forteller landslagssjefen.

Det er første gang at Norge deltar i en OL-kvalifisering. Tidligere har Norge vært kvalifisert som enten regjerende europa- eller verdensmester.

Norge åpner mot Montenegro 20. mars. 21. mars er Romania notstander, før Norge avslutter kvalifiseringen mot Thailand 22. mars.

Troppen

Dette er Norges tropp:

Målvakter: Emily Stang Sando (Buducnost), Kari Aalvik Grimsbø, Silje Solberg (Siófok), Andrea A. Pedersen (Vipers Kristiansand).

Kantspillere: Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg).

Linjespillere: Heidi Løke (Vipers Kristiansand), Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Esbjerg).

Bakspillere: Henny Reistad (Vipers Kristiansand), Veronica Kristiansen (Györ), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Silje Waade (Vipers Kristiansand), Stine Bredal Oftedal (Györ), Moa Høgdahl (Viborg), Ingvild Bakkerud (Odense), Amanda Kurtovic (Györ), Kristine Breistøl (Esbjerg), Marta Tomac (Vipers Kristiansand).

(©NTB)