Etter bragden mot Celtic: – Solbakken enestående for dansk fotball

Storavisen Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen skrev dette i etterkant av 3-1-seieren (4-2-sammenlagt) i Glasgow torsdag.

– Dette resultatet kaller igjen på den aller største respekt for Ståle Solbakken og hans enestående innsats for dansk fotball. FCK er lokomotivet for Danmark, men dessverre også temmelig ensom i jakten på de viktige Uefa-poengene. På sin 52-årsdag flyttet Solbakken igjen FCK inn på scenen i et europeisk rampelys.

– Det kan godt være at FCK hoster og harker i den danske superligaen, men på kalde europeiske kvelder kommer ressursene fram.

FCK sliter i den hjemlige serien etter å ha blitt rammet av mange skader over tid, men er nå sikret to nye kamper i europaligaen. Solbakkens posisjon i dansk fotball er unik. Han har i sine perioder i FCK stort sett har kjempesuksess, både på banen og med kjøp og salg av spillere.

– Jeg stolt av guttene. Det er små marginer som avgjør i kamper som dette. Det skal vi alltid huske på, sa Solbakken etter Glasgow-triumfen.

Celtic-troppen våknet til slakt i skotske aviser. – Total kollaps, skriver Daily Record.

Ajer og Elyounoussi får middels karakter på spillebørsene.

