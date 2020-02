Sjokktap for serieleder Vipers, gullfesten utsatt

NTB Sport

Etter 19 serieseirer på rad smalt det skikkelig i den 20. serierunden i egen hall. Ikke bare ble det tap, det ble et tilnærmet usannsynlig resultat som hører til sjeldenhetene. Tapet gjør at de også må vente før de kan sikre seg årets seriemesterskap. De ville ha avgjort seriemesterskapet om de hadde unngått å tape med mindre enn sju mål.

- Vi må berømme Storhamar for å spille bra. De hadde større fart og var bedre enn oss på alt. Vi lyktes ikke med noe. Kort sagt var dette elendig. Det var jevnt over flatt og liten duellstyrke, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Nå må gullfesten utsettes. Storhamar er fortsatt fire poeng bak med to serierunder igjen, men bare tynn teori kan gi dem seriemesterskapet.

- Vi bør avgjøre dette. Det er to kamper igjen, sa Gjekstad.

Vipers lå under 14-20 til pause. 20 baklengsmål i en og samme omgang i en kamp i Norge skjer sjeldent for et seiersvante lag fylt opp av kvalitetsspillere med landslagserfaring.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad klarte ikke å oppildne laget sitt. De hadde slått Storhamar i de ti siste kampene, men denne gangen gikk det ikke.

Henny Ella Reistad scoret flest med åtte mål for Vipers. Ellen Marie Hellern Folkvord, Kristin Venn og Tonje Enkerud scoret alle seks for Storhamar.

Enkerud ble kåret til kampens beste spiller.

- Deilig! Vi fulgte kampplanen vår og gjorde som vi skulle, sa Enkerud til TV 2.

I den andre kampen onsdag kveld vant Tertnes enkelt 30-23 hjemme mot Oppsal. Hjemmelagets Madeleine Hilby ble kampens toppscorer med åtte fulltreffere.

