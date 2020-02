Heiberg om virusfrykt og OL: – IOC er selvfølgelig bekymret

NTB Sport

Heiberg sier til NTB at IOC følger nøye med på situasjonen og holder seg godt informert.

– Vi ser på mulige konsekvenser, og når vi må treffe en endelig avgjørelse dersom denne utviklingen fortsetter, sier Heiberg som legger til at det inntil videre er «business as usual».

– Er du bekymret?

– Foreløpig ikke.

– Er IOC bekymret?

– Ja, IOC er selvfølgelig bekymret. Derfor sier jeg at vi følger nøye med på det som skjer, ikke bare i Kina, men også i Japan. IOC er nødt til å være på ballen absolutt hele tiden, sier det norske æresmedlemmet.

– Veldig usannsynlig

Heller ikke det medisinske apparatet i den norske OL-troppen er bekymret per dags dato, skriver Aftenposten.

– Det er noe vi fra helseteamet diskuterer, men det er ikke noe som bekymrer oss per i dag. Vi følger med og diskuterer informasjonen som kommer fra uke til uke, sier Thomas Torgalsen, medisinsk ansvarlig for sommer-OL i Olympiatoppen.

Men Torgalsen sier at dersom viruset blir en global, langvarig epidemi med store utbrudd utover våren og sommeren, vil OL sannsynligvis ikke bli arrangert.

– Foreløpig ser det ut til at dette er veldig usannsynlig, sier han.

Ingen kriseplan

En OL-avklaring må uansett komme i god tid av hensyn til blant annet utøvere, medier og sponsorer.

Tirsdag sa IOC-medlem Dick Pound, som har lengst fartstid av samtlige IOC-medlemmer, at en avgjørelse om gjennomføring av Tokyo-OL må fattes senest om tre måneder. Det er en uttalelse Heiberg stiller seg bak.

– Ja, jeg har tenkt mai, og det stemmer med hva Dick sier, sier han til NTB.

Heiberg sier IOC aldri har tenkt at noe slikt kunne skje, og at det heller ikke finnes noen kriseplan.

– Dette skjer, og man har tid til å forberede det. Derfor følges det nøye med, og man prøver å finne et tidspunkt hvor man må si enten eller. Og det ligger cirka tre måneder unna.

Japans regjering står derimot fast på at sommer-OL i juli og august går som planlagt til tross for økende global virusfrykt.

Kabinettssekretær Yoshihide Suga sa onsdag at det er IOCs offisielle holdning at alle forberedelser til lekene går som planlagt, og at det ikke er noen grunn til å tvile på at de blir avviklet, til tross for at covid-19-viruset også har nådd Japan og at det er fare for en viruspandemi.

