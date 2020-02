Njåtun får gå skøyte-VM, ble opprinnelig vraket

NTB Sport

Skøyteforbundet har fått bekreftet at Njåtun er blant løperne som skal gå skøyte-VM på Hamar av den tekniske komiteen i Det internasjonale skøyteforbundet (ISU).

Det har Aftenposten fått opplyst av skøytesjef Sætre.

Den 29 år gamle skøyteløperen ble opprinnelig tatt ut som reserve til VM bak Hege Bøkko, som ble foretrukket etter å ha gått bedre i skøytelandslagets uttakshelg i Calgary.

Skøyteløperen fra Bærum har stilt til start i et verdensmesterskap hvert år siden hun debuterte på seniornivå i 2011. Etter at en annen nasjon trakk en av sine løpere blir den rekken nå forlenget. Det er skøytesjefen glad for.

– Det var veldig gode nyheter uansett, sier Sætre til Aftenposten.

Njåtun har denne sesongen satset på sprint i motsetning til tidligere år. I 2015 tok hun bronse og ble første skøyteløper på kvinnesiden som har tatt medalje i allround-VM siden 1980.

Skøyte-VM varer fra 28. februar til 1. mars.

(©NTB)