NHL: Ingen endringer for Wild før overgangsvinduet stengte

Forhandlingene med New York Islanders om en byttehandel førte ikke fram, og 35-årige Parise fortsetter som Wild-spiller. Klubben gjorde heller ingen andre spillertransaksjoner mandag.

– Zach og jeg har et godt forhold, og vi har snakket om ulike muligheter. Vi var fullstendig ærlige med hverandre. Det er helt greit at det ikke skjedde noe. Zach er en viktig del av denne klubben, og vi er glade for at han fortsatt er hos oss, sier sportsdirektør Bill Guerin til lokalavisa StarTribune.

Parise er i den åttende sesongen av en 13-årskontrakt verd 98 millioner dollar. Ved å kvitte seg med ham ville klubben skaffet seg rom under lønnstaket.

Parise er klubbens toppscorer med 21 mål denne sesongen. Han spilte nylig sin 1000. NHL-kamp, og han har tredje flest mål (188) og poeng (373) i Wilds historie. Han er fra Minnesota og er en publikumsfavoritt.

Wild henger med i kampen om sluttspillplass. Det er fem poeng opp til Arizona Coyotes på den siste sluttspillplassen, men Wild har fire kamper mindre spilt. Likevel tror mange at Guerin tenker å starte en foryngelsesprosess.

Ifølge StarTribune ba han nylig Mikko Koivu om å godta en overgang. Finnen har en klausul i kontrakten som gir ham rett til å avslå overgang, og han sa nei til klubbskifte nå. Paris har en tilsvarende klausul, men han skal ha stilt seg positiv til klubbskifte. Likevel ble det ikke noe av.

Mye tyder på at det blir store endringer i Wild-stallen kommende sommer, uavhengig av hvordan sluttspilljakten ender.

Zuccarello signerte sist sommer en femårskontrakt med Wild verd 30 millioner dollar.

