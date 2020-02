Kristoffersen tatt ut til super-G-renn, kan debutere i disiplinen

NTB Sport

Han jakter sammenlagtseier i verdenscupen og stiller i fredagens kombinasjon sammen med Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde.

Kristoffersen vurderer også å kjøre lørdagens super-G. Det blir i så fall for første gang i verdenscupen. 25-åringen sa følgende til NTB om den muligheten for to uker siden:

– Jeg kommer til å kjøre kombinasjonen i Hinterstoder, og så kjører jeg super-G hvis det går bra.

Kristoffersen har bare én gang tidligere stilt til start i kombinasjon. Det var i bulgarske Bansko i fjor.

Kilde leder verdenscupen sammenlagt med 1022 poeng. Kristoffersen på 2.-plass har 948. De skal også kjøre storslalåm søndag i Hinterstoder.

Uttaket, kombinasjon og super-G: Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen).

Storslalåm: Kilde, Kristoffersen, Timon Haugan (Oppdal), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Lucas Braathen (Bærum), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Marcus Monsen (Aron), Patrick Haugen Veisten (Nero).

