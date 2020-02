Johansson klar for Lahti – siste test før Raw Air

NTB Sport

Johansson bevilget seg en «pustepause» i jakten på Raw Air-suksess og sto over forrige helgs renn i Romania: Mens lagkameratene hoppet i Rasnov, var Johansson hjemme for å lade batteriene. Søre Ål-hopperen har behov for å hente seg inn.

– Jeg har brukt perioden hjemme veldig godt, og gleder meg skikkelig til å konkurrere igjen, sier Johansson til skiforbundet.

Halvor Egner Granerud, som i Johanssons fravær fikk sjansen i Rasnov, blir ikke med til Lahti.

I Lahti er landslagssjef Alexander Stöckl klar på at de jakter en pallplass.

– Helgen i Rasnov var positiv med tanke på laginnsatsen. Tre mann topp ti i det andre rennet føles godt, men bismaken er at vi mangler en pallplass. Vi skal prøve å ta nye steg, og med Johansson tilbake øker sjansen for å bli enda bedre i Lahti, sier landslagssjefen.

Tre renn står på programmet i Finland.

Stöckl har tatt ut følgende hoppere til Lahti:

Johann Forfang, Anders Håre, Robert Johansson, Marius Lindvik, Robin Pedersen, Daniel Tande.

(©NTB)