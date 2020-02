Japansk fotball stoppet til midten av mars på grunn av virusfrykt

NTB Sport

Først besluttet man å utsette de sju gruppekampene i ligacupen som skulle spilles onsdag, men noen timer senere kom beskjeden om at alle liga- og cupkamper til og med 15. mars er avlyst. Det gjelder de tre øverste nivåene i japansk fotball.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å bidra til å hindre ytterligere spredning av viruset, heter det i en uttalelse fra ligaen.

Blant lagene som rammes er Tarik Elyounoussis klubb Shonan Bellmare, som skulle møte Kashiwa Reysol i ligacupen onsdag. Den norske landslagsveteranen debuterte for klubben i fredagens 2-3-tap for Urawa Red Diamonds da J-ligaen ble sparket i gang, men det kan bli en stund til neste kamp.

Fra før er fotballseriene i Kina og Sør-Korea lagt på is på grunn av virusfrykt. Det betyr at to andre landslagsaktuelle norske spillere, Ole Selnæs (Shenzhen) og Bjørn Maars Johnsen (Ulsan Hyundai), heller ikke får spilt tellende kamper en måned før nasjonsligaomspillet om EM-plass.

Japans helseminister gikk nylig ut med en oppfordring om å unngå folkeansamlinger, og firmaer er blitt bedt om å oppfordre sine ansatte til å jobbe hjemmefra.

Også i Italia er fotballkamper utsatt på grunn av frykt for virusspredning.

Avlysningene i Japan kommer snaut fem måneder før sommer-OL i Tokyo skal innledes. Arrangøren har gjort det klart at lekene vil bli gjennomført etter planen, og at det ikke er aktuelt å avlyse, utsette eller flytte lekene.

Opplæringen av de OL-frivillige ble imidlertid satt på pause i helgen, og Tokyo maraton 1. mars er blitt stengt for alle unntatt deltakerne i eliteklassen.

