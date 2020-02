Tidligere Premier League-spiller klar for AaFK

NTB Sport

Mutch har gjennomført den medisinske testen og skrevet under på en avtale med tangotrøyene ut 2020-sesongen, melder AaFK i en pressemelding mandag.

– Dette er en solid forsterkning. Han viste sine kvaliteter på trening med oss de dagene han var her oppe, og beviste at han kan tilføre oss mye, sier AaFKs hovedtrener Lars Bohinen.

Midtbanespilleren har en rekke kamper for blant annet QPR, Crystal Palace og Cardiff. Hans forrige klubb var sørkoreanske Gyeongnam FC. Han har vært klubbløs siden juli i fjor.

I Cardiff hadde Mutch Ole Gunnar Solskjær som manager. Nordmøringen, som nå er sjef i Manchester United, har gitt Lars Bohinen positive tilbakemeldinger om Jordon.

– Solskjær hadde bare positive ting å si om Jordon, sier Bohinen

– Jeg har med meg en del erfaring, og håper å kunne bruke den lærdommen her i Aalesund. Jeg er sikker på at jeg kan lære selv også, av de erfarne spillerne som finnes her i klubben, sier nysigneringen.

(©NTB)