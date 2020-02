Olsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt

NTB Sport

Med fem gull og to bronse på sju øvelser kan Olsbu Røiseland sette kursen hjem fra Italia med kofferten full av medaljer. Men også bankkontoen får rikelig påfyll.

Froland-løperen dro inn i alt 994.000 kroner i rene premiepenger i løpet av elleve VM-dager. Mest tjente hun på de individuelle gullmedaljene sine, som begge ga 251.000 kroner.

– Det er en veldig godt betalt jobb. Det er voldsomt mye penger. Men som jeg har sagt tidligere: Det er kjempegøy og stor stas, men det er faktisk disse medaljene som betyr aller mest for meg, sier 29-åringen om VM-inntekten.

– Veldig fornøyd

Tidligere i mesterskapet snakket NTB med Olsbu Røiseland om hva premiepengene betyr. Hun minner om at det er lønn for mange års strev.

– Det høres voldsomt ut å tjene så mye på noen dager, men samtidig kan du fordele dette utover mange års arbeid. Det er fint at jeg faktisk kan drive med denne idretten og føle at jeg sitter igjen med noe økonomisk. Jeg er veldig fornøyd med at IBU har såpass gode ordninger at man kan leve av skiskytingen.

Årets VM-dronning kommer heller ikke til å brenne av pengene med én gang.

– Det kommer også et liv etter satsingen, så det kan kanskje være lurt å spare litt, smiler hun.

Bygger hus

Johannes Thingnes Bø avsluttet VM med gull på fellesstarten og endte i alt opp med tre gull- og tre sølvmedaljer. Han soper inn 909.000 kroner og sier pengene vil komme godt med når han og kona Hedda skal bygge hus på Kongsvinger.

– Det betyr veldig mye. Alt kommer med når jeg skal bygge hus. Vi begynner til våren. Jeg tar med meg familien og blir hedmarking, sier en stolt Thingnes Bø til NTB.

Han ble far til Gustav i januar. Kona Hedda kommer fra Kongsvinger, og dermed er det naturlig å flytte dit.

– Jo flere VM-medaljer, jo større hus?

– Ja, kanskje det. Heldigvis leverte vi rammesøknad før jeg dro hit. Hvis alt går etter planen, håper jeg å være i hus foran OL-sesongen, sier Thingnes Bø og legger til at han gleder seg til «neste fase i livet».

– Nå blir neste plan å lage et bra treningsrom i det huset, slik at jeg fortsatt kan være en av verdens beste skiskyttere og samtidig en god familiefar.

(©NTB)