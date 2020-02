Åpningskampen i fotball-EM kvinner spilles på Old Trafford

NTB Sport

Det ble offentliggjort i forbindelse med at det søndag var 500 dager igjen til avspark i turneringen. Fra før var det klart at finalen spilles på Wembley i London. Øvrige kamper spilles på åtte mindre arenaer spredt over England, med tilskuerkapasitet fra 4700 til 32.000.

Åpningskampen spilles 7. juli 2021, med England som ett av lagene. Finalen på Wembley spilles 1. august. Kvartfinalene skal spilles i Brighton, London (Brentfords bane), Wigan og Rotherham, semifinalene i Sheffield (Bramall Lane) og Milton Keynes.

Den minste arenaen i sluttspillet er Manchester Citys akademistadion med plass til 4700 tilskuere. Wigans bane er den eneste andre med færre enn 10.000 plasser.

Utenom Wembley og Old Trafford er Southamptons arena St. Mary's med 32.000 sitteplasser den største i sluttspillet.

Wembley blir for øvrig arena for EM-finale både i år og neste år. Både semifinaler og finale i mennenes turnering kommende sommer spilles der.

