Riiber skrev kombinerthistorie, frykter at han setter «uslåelig» rekord

Riiber har hatt en fenomenal vinter og kunne søndag innkassere nok en seier. Det medførte at han også har avgjort verdenscupen sammenlagt fire renn før slutt.

– Dette blir vanskelig å toppe. Jeg gruer meg allerede til neste sesong med å følge opp dette. Dette har vært ganske utrolig. Jeg har standarden om at det er 1.-plasser som gjelder, og jeg har ikke gjort det enkelt for meg selv, sa Riiber til NTB.

Oslo-gutten forteller om to svært så solide dager i Granåsen.

– Det har fungert veldig bra i de dagene her. Jeg var nervøs før helgen, men etter at vi kom i gang har det gått på skinner.

Frykter uslåelig rekord

– Det står igjen fem konkurranser i verdenscupen. Hvor kan dette ende?

– Det er mulig å ta fem seirer til, men jeg får prøve å ikke gjøre det slik at det blir satt en rekord som jeg ikke er i stand til å slå selv neste år, gliste 22-åringen.

Oslo-gutten har med unntak av to renn vunnet samtlige renn i inneværende sesong. I de rennene han ikke har vunnet, ble han nummer to.

Finske Hannu Manninen tok i velmaktsdagene tolv verdenscupseirer i én og samme sesong. Nå har Riiber overgått den finske legenden.

– Jeg hadde sjansen i fjor, men klarte det ikke, og det er godt å gjøre det nå med noen renn igjen, uttalte Riiber om verdenscupseieren.

Firedobbelt norsk

22-åringen innledet dagen med en klar seier i hoppdelen i Granåsen søndag. Etter at han fikk opp et hopp på hele 137 meter fra lavere avsats enn flere av de andre, lå alt til rette for nok en Riiber-seier.

I langrennssporet var det ingen som klarte å tukte Heming-utøveren som gradvis økte luken til forfølgerne. Spennende ble det aldri, og Riiber kunne juble for nok en seier i Granåsen.

Jens Lurås Oftebro sikret 2.-plassen, mens Espen Bjørnstad ble nummer tre. Jørgen Graabak sikret firedobbelt norsk med sin 4.-plass.

Krog-skade

Magnus Krog endte på 14.-plass. Krog falt i langrennet, skadet håndleddet og ble fraktet til sykehuset for sjekk. I verste fall kan det være snakk om et brudd.

Lars Ivar Skårset ble nummer 16, mens Espen Andersen fulgte to plasser deretter. Andreas Skoglund måtte ta til takke med 33.-plass. Harald Johnas Riiber fullførte ikke langrennet.

Kommende søndag er det duket for renn i finske Lahti. Deretter går ferden til Holmenkollen før sesongen avsluttes i tyske Schonach i midten av mars.

