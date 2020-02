Riiber på topp i bakken igjen, mot ny seier i Trondheim

NTB Sport

Riiber har hatt en fenomenal vinter med seier på seier. Etter at han fikk opp et hopp på hele 137 meter fra lavere avsats enn flere av de andre, er sjansene meget gode for å ta nok en seier i verdenscupen.

Av de andre norske gjorde Espen Bjørnstad det best. Han hoppet 136,5 meter. Det gir ham et meget godt utgangspunkt før langrennet.

Jens Luraas Oftebro fulgte opp og landet på 135 meter. Jørgen Graabak landet på 130 meter.

Langrennet går senere søndag. Riiber var overlegen i lørdagens konkurranse.

